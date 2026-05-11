ESTIVALES DE LA MALEPÈRE 2026 HÉLÈNE TORMO Arzens

Arzens

ESTIVALES DE LA MALEPÈRE 2026 HÉLÈNE TORMO

Place de l’Europe Arzens Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09 20:30:00

fin : 2026-06-09

Date(s) :

2026-06-09

Conférence Le génie invisible des fromages Plongée dans un monde microscopique

La pérennité des pratiques de fermentation traditionnelle à base de lait cru est aujourd’hui mise à l’épreuve, autant par le renforcement des exigences sanitaires que par la mondialisation de notre système alimentaire. Il devient donc essentiel de caractériser ces produits, d’en décrire la diversité microbienne et d’identifier les facteurs qui influencent la structuration de leurs communautés microbiennes ainsi que leurs effets sur la qualité des produits.

Nous partirons à la découverte du monde microbien qui façonne les fromages au lait cru, de leurs interactions secrètes et de la manière dont ces organismes invisibles influencent notre bien‑être du plaisir sensoriel qu’ils éveillent jusqu’à leurs effets sur notre microbiote intestinal et notre santé.

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Place de l’Europe Arzens 11290 Aude Occitanie +33 4 68 76 28 13 estivales-malepere@orange.fr

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English :

Le génie invisible des fromages Plongée dans un monde microscopique conference

The sustainability of traditional raw-milk fermentation practices is now being put to the test, as much by stricter health requirements as by the globalization of our food system. It is therefore essential to characterize these products, describe their microbial diversity and identify the factors that influence the structuring of their microbial communities and their effects on product quality.

We’ll be discovering the microbial world that shapes raw milk cheeses, their secret interactions and how these invisible organisms influence our well-being from the sensory pleasure they arouse to their effects on our gut microbiota and our health.

L’événement ESTIVALES DE LA MALEPÈRE 2026 HÉLÈNE TORMO Arzens a été mis à jour le 2026-05-11 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Grand Carcassonne Tourisme