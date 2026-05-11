ESTIVALES DE LA MALEPÈRE 2026 PROFESSEUR CLAUDE GRISON Arzens

Arzens

ESTIVALES DE LA MALEPÈRE 2026 PROFESSEUR CLAUDE GRISON

Place de l’Europe Arzens Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 20:30:00

fin : 2026-06-04

Date(s) :

2026-06-04

Le défi de la ressource en eau les solutions subtiles des espèces végétales

L’eau est indispensable à tout organisme vivant, quelle que soit sa nature, sa taille, son origine ou son mode de vie. Aucune priorité ne peut précéder la préservation de la ressource en eau, que ce soit en termes de quantité, mais aussi de qualité.

Pourtant, l’insécurité de l’eau est une crise aussi grave que celle due au dérèglement climatique ou de l’effondrement de la biodiversité. Au cours des 100 dernières années, l’utilisation mondiale de l’eau a été multipliée par six en raison de la pression démographique, du développement économique et de la surconsommation de l’eau. De plus en plus rare, cet or bleu est également de plus en plus pollué, et se retrouve ainsi au cœur d’un dérèglement des écosystèmes aquatiques qui assurent un traitement naturel de la qualité de l’eau.

Développer de nouvelles approches pour protéger les ressources en eau, préserver les écosystèmes aquatiques, traiter les eaux polluées en amont, en mettant en place des procédés de traitement innovants, écoresponsables et conçus sur le long terme sont devenus une priorité. Des solutions qui s’appuient sur le concept des solutions fondées sur la Nature seront présentées.

Claude Grison est Directrice de recherche au CNRS et Directrice du laboratoire de Chimie Bio-inspirée et Innovations écologiques. Elle est à l’origine du concept de l’Ecocatalyse®, qui a fait émerger un nouvel axe de recherche à l’interface de la Chimie bio-inspirée et de l’Ecologie scientifique ; il correspond à une approche globale du développement durable débouchant aujourd’hui sur l’élaboration d’une nouvelle filière verte qui s’appuie sur la restauration écologique des écosystèmes terrestres et aquatiques pollués, la conservation des zones humides soumises au développement incontrôlé d’espèces envahissantes, et une valorisation chimique et économique inédite des phytotechnologies développées au service de la biodiversité. Ses activités de recherche ont conduit à la création de trois entreprises, Stratoz, Bioinspir et Laboratoires Bioprotection. Claude Grison est l’auteur de 199 publications et ouvrages, 47 brevets et 245 conférences. Ses travaux ont été récompensés par 15 Prix scientifiques dont le prix de la femme d’influence (Economie) 2023, le prix de l’inventeur européen 2022, le Prix A. Joannides de l’Académie des Sciences 2016, le Prix Homme-Nature de la fondation Sommer 2016 et la médaille de l’Innovation du CNRS 2014. Claude Grison est membre de l’Académie des Sciences, de l’Académie Nationale de Pharmacie, de l’Académie Européenne des Sciences et professeure invitée au Collège de France.

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Place de l’Europe Arzens 11290 Aude Occitanie +33 4 68 76 28 13 estivales-malepere@orange.fr

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English :

The challenge of water resources: the subtle solutions of plant species

Water is indispensable to all living organisms, whatever their nature, size, origin or way of life. No priority can come before preserving water resources, whether in terms of quantity or quality.

Yet water insecurity is as serious a crisis as climate change or the collapse of biodiversity. Over the last 100 years, global water use has increased sixfold, due to demographic pressure, economic development and overconsumption. Increasingly scarce, this blue gold is also increasingly polluted, and thus finds itself at the heart of a disruption of the aquatic ecosystems that naturally treat water quality.

Developing new approaches to protect water resources, preserve aquatic ecosystems and treat polluted water upstream, by implementing innovative, eco-responsible treatment processes designed for the long term, has become a priority. Solutions based on the concept of nature-based solutions will be presented.

Claude Grison is Director of Research at the CNRS and Director of the Bio-inspired Chemistry and Ecological Innovations Laboratory. She is at the origin of the Ecocatalyse® concept, which has led to the emergence of a new line of research at the interface of Bio-inspired Chemistry and Scientific Ecology; it corresponds to a global approach to sustainable development, leading today to the development of a new green industry based on the ecological restoration of ecosystemsit is based on the ecological restoration of polluted terrestrial and aquatic ecosystems, the conservation of wetlands subject to the uncontrolled development of invasive species, and the unprecedented chemical and economic valorization of phytotechnologies developed in the service of biodiversity. His research activities have led to the creation of three companies, Stratoz, Bioinspir and Laboratoires Bioprotection. Claude Grison is the author of 199 publications and books, 47 patents and 245 conferences. Her work has been recognized with 15 scientific awards, including the Prix de la Femme d?Influence (Economy) 2023, the Prix de l?Inventeur Européen 2022, the Prix A. Joannides Prize of the Académie des Sciences 2016, the Prix Homme-Nature of the Sommer Foundation 2016 and the CNRS Innovation Medal 2014. Claude Grison is a member of the Académie des Sciences, the Académie Nationale de Pharmacie, the Académie Européenne des Sciences and a visiting professor at the Collège de France.

L’événement ESTIVALES DE LA MALEPÈRE 2026 PROFESSEUR CLAUDE GRISON Arzens a été mis à jour le 2026-05-11 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Grand Carcassonne Tourisme