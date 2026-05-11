ESTIVALES DE LA MALEPÈRE 2026 MORGANE MILLOT Arzens

Arzens

ESTIVALES DE LA MALEPÈRE 2026 MORGANE MILLOT

Place de l’Europe Arzens Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 20:30:00

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

Souvent perçus comme des endroits calmes et silencieux, les fonds des océans sont en réalité assez bruyants. Depuis plusieurs années, de nombreux travaux de recherche se sont intéressés à la provenance et aux rôles que peuvent jouer ces différents sons chez les animaux marins.

Après avoir découvert le domaine de la biologie marine et de la bioacoustique à travers plusieurs passages dans des laboratoires de recherches en France et en Europe, Morgane Millot est actuellement doctorante en 2ème année à l’Université de La Rochelle. Son projet de thèse porte sur l’impact du bruit des éoliennes en mer sur le comportement et la physiologie des poissons. Plus précisément, au travers d’expériences scientifiques menées en laboratoire et sur le terrain, elle tente de mieux comprendre les réponses du bar (aussi appelé loup en Méditerranée) européen face à une pression acoustique grandissante en milieu marin.

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Place de l’Europe Arzens 11290 Aude Occitanie +33 4 68 76 28 13 estivales-malepere@orange.fr

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English :

Often perceived as calm, silent places, the ocean floor is actually quite noisy. Over the past few years, a great deal of research has focused on the origins and roles of these different sounds in marine animals.

After discovering the field of marine biology and bioacoustics through several stints in research laboratories in France and Europe, Morgane Millot is currently a 2nd year PhD student at the University of La Rochelle. Her thesis project focuses on the impact of offshore wind turbine noise on fish behavior and physiology. More specifically, through scientific experiments carried out in the laboratory and in the field, she is attempting to gain a better understanding of the responses of European sea bass (also known as wolffish in the Mediterranean) to increasing acoustic pressure in the marine environment.

L’événement ESTIVALES DE LA MALEPÈRE 2026 MORGANE MILLOT Arzens a été mis à jour le 2026-05-11 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Grand Carcassonne Tourisme