SALON DU LIVRE ET DE LA LITTÉRATURE RÉGIONALE Arzens
SALON DU LIVRE ET DE LA LITTÉRATURE RÉGIONALE Arzens dimanche 14 juin 2026.
Arzens
SALON DU LIVRE ET DE LA LITTÉRATURE RÉGIONALE
Place de l’Europe Arzens Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 10:00:00
fin : 2026-06-14 17:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Quatorzième Salon du Livre et de la Littérature régionale sous la présidence de Èlodie DELFA
11h Vernissage de l’exposition des œuvres de Jean VALINA
15h Proclamation du onzième prix Feuilles de Malepère récompensé par des créations originales de Jean VALINA et de Ginès AZNAR
Restauration sur place de 12h à 14h
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Place de l’Europe Arzens 11290 Aude Occitanie +33 4 68 76 28 13 estivales-malepere@orange.fr
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English :
Fourteenth Salon du Livre et de la Littérature régionale chaired by Èlodie DELFA
11am: Opening of the exhibition of works by Jean VALINA
3pm: Proclamation of the eleventh Feuilles de Malepère prize, awarded with original creations by Jean VALINA and Ginès AZNAR
Catering on site from 12pm to 2pm
L’événement SALON DU LIVRE ET DE LA LITTÉRATURE RÉGIONALE Arzens a été mis à jour le 2026-05-11 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Grand Carcassonne Tourisme
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