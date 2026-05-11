Arzens

SALON DU LIVRE ET DE LA LITTÉRATURE RÉGIONALE

Place de l’Europe Arzens Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Quatorzième Salon du Livre et de la Littérature régionale sous la présidence de Èlodie DELFA

11h Vernissage de l’exposition des œuvres de Jean VALINA

15h Proclamation du onzième prix Feuilles de Malepère récompensé par des créations originales de Jean VALINA et de Ginès AZNAR

Restauration sur place de 12h à 14h

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Place de l’Europe Arzens 11290 Aude Occitanie +33 4 68 76 28 13 estivales-malepere@orange.fr

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English :

Fourteenth Salon du Livre et de la Littérature régionale chaired by Èlodie DELFA

11am: Opening of the exhibition of works by Jean VALINA

3pm: Proclamation of the eleventh Feuilles de Malepère prize, awarded with original creations by Jean VALINA and Ginès AZNAR

Catering on site from 12pm to 2pm

L’événement SALON DU LIVRE ET DE LA LITTÉRATURE RÉGIONALE Arzens a été mis à jour le 2026-05-11 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Grand Carcassonne Tourisme