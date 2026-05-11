Arzens

ESTIVALES DE LA MALEPÈRE 2026 YVES LE PESTIPON

Place de l’Europe Arzens Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 20:30:00

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

Conférence Grothendieck au passé, au présent, au futur

Alexandre Grothendheck, qui séjourna plusieurs fois dans l’Aude, fut sans doute un des plus grands mathématiciens de tous les temps. Il fut et demeure beaucoup plus encore. Sa rupture radicale avec le monde des tâches interminables qu’impose notre société fascine. Ses écrits interpellent. Son personnage en fait presque un être mythique, sur lequel on ne cesse de s’interroger et d’écrire. Il est presque culte, et on s’affronte sur l’intetprétraion de sa pensée et de ses actes. Jamais peut-être il ne fut aussi vivant qu’aujourd’hui, et tout indique que son histoire ne fait que commencer.

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Place de l’Europe Arzens 11290 Aude Occitanie +33 4 68 76 28 13 estivales-malepere@orange.fr

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English :

Grothendieck in the past, present and future conference

Alexandre Grothendheck, who lived several times in Aude, was undoubtedly one of the greatest mathematicians of all time. But he was, and remains, much more. His radical break with the world of endless tasks imposed by our society fascinates. His writings challenge. His character makes him almost a mythical being, about whom we never cease to wonder and write. He’s almost a cult figure, and we clash over the intetprétraion of his thoughts and deeds. Perhaps never before has he been as alive as he is today, and there’s every indication that his story is just beginning.

L’événement ESTIVALES DE LA MALEPÈRE 2026 YVES LE PESTIPON Arzens a été mis à jour le 2026-05-11 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Grand Carcassonne Tourisme