ESTIVALES DE LA MALEPÈRE 2026 TATIANA GIRAUD Arzens

Arzens

ESTIVALES DE LA MALEPÈRE 2026 TATIANA GIRAUD

Place de l’Europe Arzens Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 20:30:00

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-06-11

Conférence Effondrement de la biodiversité Quelles conséquences pour les sociétés humaines ? par Tatiana GIRAUD, Membre de l’Académie des Sciences

Professeur à l’Ecole Polytechnique (2009-2021) et au Collège de France (2021-2022)

Laboratoire Écologie, Société et Évolution, Génétique et Écologie Évolutives

Médaille d’Argent CNRS 2015

Les menaces actuelles sur la biodiversité sont multiples dérèglement climatique, destructions d’habitats, surexploitation, pollutions (notamment les pesticides) et espèces envahissantes sont responsables d’un véritable effondrement de la biodiversité, qui aura rapidement des conséquences importantes sur les sociétés humaines. Nous tirons en effet d’innombrables services écosystémiques de la biodiversité, de la pollinisation au stockage du carbone en passant par le recyclage de la matière organique, la fertilité des sols et la disponibilité en eau. Pour conserver la biodiversité et ces services écosystémiques, nous devons comprendre comment la biodiversité s’est formée et quels sont les facteurs jouant sur sa dynamique.

Chercheuse en biologie évolutive, Tatiana Giraud est directrice de recherche au CNRS, rattachée à l’Université Paris-Saclay, et membre de l’Académie des sciences. Elle a été professeure invitée au Collège de France et à l’École polytechnique, où elle a donné des cours sur la biodiversité, l’écologie et l’évolution. Ses recherches portent sur l’évolution et l’adaptation des espèces. Elle étudie notamment la domestication des moisissures utilisées pour affiner le fromage, et les champignons causant des maladies sur les plantes et les cultures.

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Place de l’Europe Arzens 11290 Aude Occitanie +33 4 68 76 28 13 estivales-malepere@orange.fr

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English :

Lecture: Biodiversity collapse: what consequences for human societies? by Tatiana GIRAUD, Member of the Académie des Sciences

Professor at Ecole Polytechnique (2009-2021) and Collège de France (2021-2022)

Ecology, Society and Evolution Laboratory, Evolutionary Genetics and Ecology

CNRS Silver Medal 2015

The current threats to biodiversity are manifold: climate change, habitat destruction, overexploitation, pollution (particularly pesticides) and invasive species are all responsible for a veritable collapse in biodiversity, which will rapidly have major consequences for human societies. We derive countless ecosystem services from biodiversity, from pollination to carbon storage, organic matter recycling, soil fertility and water availability. To conserve biodiversity and these ecosystem services, we need to understand how biodiversity was formed and what factors influence its dynamics.

A researcher in evolutionary biology, Tatiana Giraud is Director of Research at the CNRS, attached to the Université Paris-Saclay, and a member of the Académie des Sciences. She has been a visiting professor at the Collège de France and the École Polytechnique, where she has lectured on biodiversity, ecology and evolution. Her research focuses on the evolution and adaptation of species. In particular, she studies the domestication of the molds used to mature cheese, and the fungi that cause disease on plants and crops.

L’événement ESTIVALES DE LA MALEPÈRE 2026 TATIANA GIRAUD Arzens a été mis à jour le 2026-05-11 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Grand Carcassonne Tourisme