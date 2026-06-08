Les Jeudis En’chantés Iffendic
Les Jeudis En’chantés Iffendic jeudi 23 juillet 2026.
Iffendic
Les Jeudis En’chantés
Iffendic Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Comme chaque été, une série de concerts enchante le marché. Le rendez-vous est donnée tous les jeudis du 2 au 30 juillet à partir de 16h, rue du commerce, pour une soirée musicale et festive.
Le jeudi 23 juillet à 19h Badegna Foli. Sans limite géographico-musicale, le trio Badegna Foli propose une fusion entre une rythmique reggae bien maîtrisée, des harmonies vocales efficaces et un tropisme sincère pour les musiques d’Afrique de l’Ouest. .
Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 70 16
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English :
L’événement Les Jeudis En’chantés Iffendic a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Montfort Communauté
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