Ciné mômes Partir en Livre Iffendic
Ciné mômes Partir en Livre Iffendic mercredi 22 juillet 2026.
Iffendic
Ciné mômes Partir en Livre
Iffendic Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 15:00:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Le mercredi 22 juillet à partir de 15h, dans le cadre de Partir en Livre, la médiathèque d’Iffendic invite les enfants de 5 ans et plus à la projection Petits et grands héros du quotidien .
Gratuit, sans inscription. .
Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 76 75
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Ciné mômes Partir en Livre Iffendic a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Montfort Communauté
À voir aussi à Iffendic (Ille-et-Vilaine)
- Jeudis En’Chantés Iffendic 2 juillet 2026
- Lecture et dégustation Festival Et Dire Et Ouïssance Iffendic 3 juillet 2026
- Balade matinale en canoë au Lac de Trémelin Iffendic 7 juillet 2026
- Atelier fouille archéologique Iffendic 8 juillet 2026
- Les Jeudis En’chantés Iffendic 9 juillet 2026