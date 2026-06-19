Iffendic

Ciné mômes Partir en Livre

Iffendic Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 15:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Le mercredi 22 juillet à partir de 15h, dans le cadre de Partir en Livre, la médiathèque d’Iffendic invite les enfants de 5 ans et plus à la projection Petits et grands héros du quotidien .

Gratuit, sans inscription. .

Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 76 75

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English :

L’événement Ciné mômes Partir en Livre Iffendic a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Montfort Communauté