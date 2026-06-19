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Ciné mômes Partir en Livre Iffendic

Ciné mômes Partir en Livre Iffendic mercredi 22 juillet 2026.

Ville
35750 Iffendic
Département
Ille-et-Vilaine
Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Tarif

Iffendic

Ciné mômes Partir en Livre

Iffendic Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 15:00:00
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22

Le mercredi 22 juillet à partir de 15h, dans le cadre de Partir en Livre, la médiathèque d’Iffendic invite les enfants de 5 ans et plus à la projection Petits et grands héros du quotidien .

Gratuit, sans inscription.   .

Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 76 75 

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English :

L’événement Ciné mômes Partir en Livre Iffendic a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Montfort Communauté

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