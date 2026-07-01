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AGENDA · Iffendic

Les Vendredis Celtiques avec Gentraige Restaurant Lac de Trémelin Iffendic

vendredi 24 juillet 2026 · Iffendic

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
Restaurant du Lac de Trémelin
Ville
35750 Iffendic
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Iffendic

Les Vendredis Celtiques avec Gentraige Restaurant Lac de Trémelin

Restaurant du Lac de Trémelin Iffendic Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:30:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Cet été, le restaurant du Lac de Trémelin vous propose tous les vendredis soirs les Les Vendredis Celtiques à partir de 19h30, pour commencer le weekend en beauté, en famille ou entre amis.

Lieu Sur la terrasse du restaurant (sous réserve selon la météo)
Réservation conseillée.   .

Restaurant du Lac de Trémelin Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 73 79 

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English :

L’événement Les Vendredis Celtiques avec Gentraige Restaurant Lac de Trémelin Iffendic a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Montfort Communauté

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