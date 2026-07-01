Les Vendredis Celtiques avec Gentraige Restaurant Lac de Trémelin Iffendic
vendredi 24 juillet 2026 · Iffendic
Informations pratiques
Iffendic
Les Vendredis Celtiques avec Gentraige Restaurant Lac de Trémelin
Restaurant du Lac de Trémelin Iffendic Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:30:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Cet été, le restaurant du Lac de Trémelin vous propose tous les vendredis soirs les Les Vendredis Celtiques à partir de 19h30, pour commencer le weekend en beauté, en famille ou entre amis.
Lieu Sur la terrasse du restaurant (sous réserve selon la météo)
Réservation conseillée. .
Restaurant du Lac de Trémelin Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 73 79
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English :
L’événement Les Vendredis Celtiques avec Gentraige Restaurant Lac de Trémelin Iffendic a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Montfort Communauté
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