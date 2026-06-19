Iffendic

Les Mercredis du Lac

Lac de Trémelin Iffendic Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 19:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Les mercredi du lac 4 soirées, 4 ambiances, et toujours le même décor enchanteur, le Lac de Trémelin.

Le mercredi 15 juillet à 19h, le lac de Trémelin accueille le concert d’Ufo Robin.

Une guitare, une vois. Et quelle voix de celles qui donnent des frissons en racontant des histoires tantôt douces tantôt rythmées. Entre reprises et compositions, ce duo promet une parenthèse tranquille au bord du lac.

Gratuit, accès libre. .

Lac de Trémelin Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 06 50

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English :

L’événement Les Mercredis du Lac Iffendic a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Montfort Communauté