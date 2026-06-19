Iffendic

Les Mercredis du Lac

Lac de Trémelin Iffendic Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 19:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Les mercredis du lac 4 soirées, 4 ambiances et toujours le même décor enchanteur, le lac de Trémelin.

Le mercredi 22 juillet à 19h, le lac de Trémelin accueille le concert de Bélozidé.

Ils sont 4 sur scène guitare, basse, percussion, clavier… et accordéon ! Ensemble, ils chantent leurs vies. On a envie de taper du pied, des mains et même de danser bras dessus, bras dessous.

Gratuit, accès libre. .

Lac de Trémelin Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 06 50

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English :

L’événement Les Mercredis du Lac Iffendic a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Montfort Communauté