Les Mercredis du Lac Iffendic
Les Mercredis du Lac Iffendic mercredi 22 juillet 2026.
Iffendic
Les Mercredis du Lac
Lac de Trémelin Iffendic Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 19:00:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Les mercredis du lac 4 soirées, 4 ambiances et toujours le même décor enchanteur, le lac de Trémelin.
Le mercredi 22 juillet à 19h, le lac de Trémelin accueille le concert de Bélozidé.
Ils sont 4 sur scène guitare, basse, percussion, clavier… et accordéon ! Ensemble, ils chantent leurs vies. On a envie de taper du pied, des mains et même de danser bras dessus, bras dessous.
Gratuit, accès libre. .
Lac de Trémelin Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 06 50
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English :
L’événement Les Mercredis du Lac Iffendic a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Montfort Communauté
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