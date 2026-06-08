Iffendic

Les Jeudis En’chantés

Rue du commerce Iffendic Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Comme chaque été, une série de concerts enchante le marché. Le rendez-vous est donnée tous les jeudis du 2 au 30 juillet à partir de 16h, rue du commerce, pour une soirée musicale et festive.

Le jeudi 16 juillet à 19h Charlotte Saouz chante, avec naturel et justesse, des petits bouts de sa vie de femme. Elle raconte les injonctions, les violences conjugales, les premières fois, mais aussi l’amour, le consentement et la sororité, toujours portées par sa voix chaude et sa guitare entraînante. .

Rue du commerce Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 70 16

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English :

L’événement Les Jeudis En’chantés Iffendic a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Montfort Communauté