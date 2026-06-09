Les Jeudis Germinois école maternelle Saint-Germain-le-Châtelet
Les Jeudis Germinois école maternelle Saint-Germain-le-Châtelet jeudi 2 juillet 2026.
Saint-Germain-le-Châtelet
Les Jeudis Germinois
école maternelle Centre du village Saint-Germain-le-Châtelet Territoire de Belfort
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 19:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-02
Les Jeudis Germinois sont un festival de musique gratuit organisé chaque jeudi du mois de juillet à Saint-Germain-le-Châtelet. Dans une ambiance conviviale et familiale, le public profite de concerts en plein air, de stands, d’animations, d’une restauration sur place et d’une kermesse. Chaque soirée met à l’honneur différents styles musicaux pour satisfaire tous les publics. Le festival se clôture le 30 juillet par un grand feu d’artifice. Un rendez-vous incontournable de l’été dans le Territoire de Belfort. .
école maternelle Centre du village Saint-Germain-le-Châtelet 90110 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 67 00 07 82 lesjeudisgerminois@gmail.com
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English : Les Jeudis Germinois
L’événement Les Jeudis Germinois Saint-Germain-le-Châtelet a été mis à jour le 2026-06-09 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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