Les Jeudis Gourmands Musicaux place des Cornières Lauzerte
Les Jeudis Gourmands Musicaux place des Cornières Lauzerte jeudi 27 août 2026.
Les Jeudis Gourmands Musicaux
place des Cornières Place des Cornières Lauzerte Tarn-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 19:00:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
Dia Sodade animera en musique la Place des Cornières à l’occasion du jeudi gourmand.
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place des Cornières Place des Cornières Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 66 54 animations@lauzerte.fr
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English :
Dia Sodade will bring the Place des Cornières to life with music on Gourmet Thursday.
L’événement Les Jeudis Gourmands Musicaux Lauzerte a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy