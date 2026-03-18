Les Jeudis Gourmands Musicaux place des Cornières Lauzerte

Les Jeudis Gourmands Musicaux

place des Cornières Place des Cornières Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 19:00:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Dia Sodade animera en musique la Place des Cornières à l’occasion du jeudi gourmand.

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place des Cornières Place des Cornières Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 66 54 animations@lauzerte.fr

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English :

Dia Sodade will bring the Place des Cornières to life with music on Gourmet Thursday.

L’événement Les Jeudis Gourmands Musicaux Lauzerte a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy