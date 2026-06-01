Les jeux de l’après-midi Maison Mouche Beaumont-en-Auge
Les jeux de l’après-midi Maison Mouche Beaumont-en-Auge lundi 15 juin 2026.
Beaumont-en-Auge
Les jeux de l’après-midi
Maison Mouche 15 rue de la Libération Beaumont-en-Auge Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-15 15:00:00
fin : 2026-06-15 19:00:00
Date(s) :
2026-06-15
Jeux de société
Apportez vos jeux de société.
Les tables habituelles s’effaceront pour laisser place aux plateaux colorés et aux boîtes de jeux qui s’empilent.
Une consommation par personne est demandée. .
Maison Mouche 15 rue de la Libération Beaumont-en-Auge 14950 Calvados Normandie +33 2 31 64 07 93
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English : Les jeux de l’après-midi
Board games
L’événement Les jeux de l’après-midi Beaumont-en-Auge a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Terre d’Auge Tourisme
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