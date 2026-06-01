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Les jeux de l’après-midi Maison Mouche Beaumont-en-Auge

Les jeux de l’après-midi Maison Mouche Beaumont-en-Auge lundi 15 juin 2026.

Lieu : Maison Mouche

Adresse : 15 rue de la Libération

Ville : 14950 Beaumont-en-Auge

Département : Calvados

Début : lundi 15 juin 2026

Fin : lundi 15 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Beaumont-en-Auge

Les jeux de l’après-midi

Maison Mouche 15 rue de la Libération Beaumont-en-Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-15 15:00:00
fin : 2026-06-15 19:00:00

Date(s) :
2026-06-15

Jeux de société
Apportez vos jeux de société.
Les tables habituelles s’effaceront pour laisser place aux plateaux colorés et aux boîtes de jeux qui s’empilent.
Une consommation par personne est demandée.   .

Maison Mouche 15 rue de la Libération Beaumont-en-Auge 14950 Calvados Normandie +33 2 31 64 07 93 

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English : Les jeux de l’après-midi

Board games

L’événement Les jeux de l’après-midi Beaumont-en-Auge a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Terre d’Auge Tourisme

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