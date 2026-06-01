Les jeux de l’après-midi Maison Mouche Beaumont-en-Auge

Beaumont-en-Auge

Les jeux de l’après-midi

Maison Mouche 15 rue de la Libération Beaumont-en-Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-15 15:00:00

fin : 2026-06-15 19:00:00

Date(s) :

2026-06-15

Jeux de société

Apportez vos jeux de société.

Les tables habituelles s’effaceront pour laisser place aux plateaux colorés et aux boîtes de jeux qui s’empilent.

Une consommation par personne est demandée. .

Maison Mouche 15 rue de la Libération Beaumont-en-Auge 14950 Calvados Normandie +33 2 31 64 07 93

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English : Les jeux de l’après-midi

Board games

L’événement Les jeux de l’après-midi Beaumont-en-Auge a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Terre d’Auge Tourisme