Visite de l’église Saint-Sauveur de Beaumont-en-Auge Beaumont-en-Auge
Visite de l’église Saint-Sauveur de Beaumont-en-Auge Beaumont-en-Auge samedi 1 août 2026.
Beaumont-en-Auge
Visite de l’église Saint-Sauveur de Beaumont-en-Auge
Eglise Beaumont-en-Auge Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 16:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-01 2026-08-21
Découverte patrimoniale
L’église fondée au 11e siècle par Robert Bertran sous les auspices de Guillaume le Conquérant, l’église Saint-Sauveur est l’ancien coeur spirituel du prieuré bénédictin de Beaumont.
L’édifice actuel correspond à l’ancien choeur gothique, le reste de la nef paroissiale ayant été détruit au 19e siècle.
Le collège royal et militaire.
Les moines bénédictins du prieuré local fondent un collège en 1661.
En 177 Louis 16 transforme l’établissement en l’une des douze Ecoles royales militaires de France pour former les fils de la noblesse desargentée.
Le futur grand mathématicien et astronome Pierre-Simon de Laplace y commence ses études.
L’institution est supprimée sous la Révolution Française. .
Eglise Beaumont-en-Auge 14950 Calvados Normandie
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Discovering our heritage
L’événement Visite de l’église Saint-Sauveur de Beaumont-en-Auge Beaumont-en-Auge a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Terre d’Auge Tourisme
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