Pièce de Théâtre Les femmes savantes de Molière Beaumont-en-Auge
Pièce de Théâtre Les femmes savantes de Molière Beaumont-en-Auge jeudi 13 août 2026.
Beaumont-en-Auge
Pièce de Théâtre Les femmes savantes de Molière
Place de Verdun Beaumont-en-Auge Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Aves les Allumeurs de réverbères
Quand le chef-d’œuvre de Molière rencontre l’énergie des Allumeurs de Réverbères, les classiques s’illuminent !
Dans cette comédie piquante où le pédantisme et les faux-semblants sont rois, la compagnie dépoussière la satire avec malice, fraîcheur et modernité.
Un spectacle rythmé, drôle et résolument vivant, où le rire et l’intelligence se partagent la scène.
Une pièce indémodable à savourer en famille ! .
Place de Verdun Beaumont-en-Auge 14950 Calvados Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Pièce de Théâtre Les femmes savantes de Molière
With the Streetlamp Lighters
L’événement Pièce de Théâtre Les femmes savantes de Molière Beaumont-en-Auge a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Terre d’Auge Tourisme
À voir aussi à Beaumont-en-Auge (Calvados)
- Brocante Beaumont-en-Auge 21 juin 2026
- Les jeux de l’après-midi Le p’tit Beaumont Beaumont-en-Auge 22 juin 2026
- Créateurs Normands Rue de Paradis Beaumont-en-Auge 11 juillet 2026
- Brocante Beaumont-en-Auge 18 juillet 2026
- Les promenades musicales du Pays d’Auge 32e édition Cello Tango Beaumont-en-Auge 26 juillet 2026