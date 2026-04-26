Pièce de Théâtre Les femmes savantes de Molière Beaumont-en-Auge jeudi 13 août 2026.

Beaumont-en-Auge

Pièce de Théâtre Les femmes savantes de Molière

Place de Verdun Beaumont-en-Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Aves les Allumeurs de réverbères

Quand le chef-d’œuvre de Molière rencontre l’énergie des Allumeurs de Réverbères, les classiques s’illuminent !

Dans cette comédie piquante où le pédantisme et les faux-semblants sont rois, la compagnie dépoussière la satire avec malice, fraîcheur et modernité.

Un spectacle rythmé, drôle et résolument vivant, où le rire et l’intelligence se partagent la scène.

Une pièce indémodable à savourer en famille ! .

Place de Verdun Beaumont-en-Auge 14950 Calvados Normandie

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English : Pièce de Théâtre Les femmes savantes de Molière

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L’événement Pièce de Théâtre Les femmes savantes de Molière Beaumont-en-Auge a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Terre d’Auge Tourisme