Les jeux de l’après-midi Le p’tit Beaumont Beaumont-en-Auge lundi 22 juin 2026.

Beaumont-en-Auge

Les jeux de l’après-midi

Le p’tit Beaumont 20 rue du Paradis Beaumont-en-Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-22 15:00:00

fin : 2026-06-22 19:00:00

Date(s) :

2026-06-22

Jeux de société

Apportez vos jeux de société.

Les tables habituelles s’effaceront pour laisser place aux plateaux colorés et aux boîtes de jeux qui s’empilent.

Une consommation par personne est demandée. .

Le p’tit Beaumont 20 rue du Paradis Beaumont-en-Auge 14950 Calvados Normandie +33 2 31 64 80 22

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English : Les jeux de l’après-midi

Board games

L’événement Les jeux de l’après-midi Beaumont-en-Auge a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Terre d’Auge Tourisme