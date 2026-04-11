Les journées de la BD, Espace René-Cassin, Le Pellerin

Les journées de la BD 25 et 26 avril Espace René-Cassin Loire-Atlantique

4€ – Gratuit pour les moins de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T10:00:00+02:00 – 2026-04-25T19:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T10:00:00+02:00 – 2026-04-26T18:00:00+02:00

Du 25 avril au 26 avril, l’espace René-Cassin vibrera au rythme de la bande dessinée. Pour cette 36ème édition, les Journées de la BD mettent à l’honneur Franck Bonnet, auteur et illustrateur reconnu, et promettent encore de belles rencontres, des expositions variées et des ateliers pour tous les âges. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs de bulles et de récits !

Depuis plus de trois décennies, les Journées de la BD du Pellerin s’imposent comme un événement incontournable pour les passionnés du 9ᵉ art. Cette année, Franck Bonnet, invité d’honneur, viendra partager son univers et échanger avec le public. Petits et grands pourront aussi découvrir des expositions originales et participer à des ateliers ludiques, dans une ambiance conviviale et familiale.

Au programme

Les visiteurs pourront profiter de rencontres et de dédicaces avec des auteurs locaux et nationaux, explorer des expositions mettant en lumière des styles variés, et s’initier aux techniques de dessin lors d’ateliers animés par des professionnels. Sans oublier les traditionnels concours et animations qui rythmeront le week-end.

Un événement pour tous

Les Journées de la BD du Pellerin sont aussi l’occasion de sensibiliser les plus jeunes à la lecture et à la création artistique. Grâce à des partenariats avec les écoles et les médiathèques locales, de nombreux ateliers pédagogiques sont proposés, permettant aux enfants de s’initier à l’art de la bande dessinée.

Venez nombreux célébrer la bande dessinée au Pellerin, pour un week-end placé sous le signe de la découverte et de la convivialité !

Samedi : 10h – 19h / Dimanche : 10h – 18h

Entrée : 4€ (gratuit pour les moins de 12 ans)

Restauration sur place

Espace René-Cassin Boulevard Jean-Monnet Le Pellerin Le Pellerin 44640 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.journeesbd.fr »}]

Les journées de la BD soufflent leurs 36 bougies ! BD

Franck Bonnet