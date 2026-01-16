Les Journées de l’architecture visite du Chalet Suédois Chalet Suédois Bagnoles de l’Orne Normandie
Chalet Suédois 2 Boulevard Albert Christophle Bagnoles de l’Orne Normandie Orne
Début : 2026-10-17 14:30:00
fin : 2026-10-17 15:30:00
2026-10-17
Visite guidée exceptionnelle des intérieurs et extérieurs du Chalet Suédois, véritable pavillon de la Suède lors de l’exposition universelle de 1889 à Paris.
la visite vous attend à l’ombre d’un parc secret le chalet suédois, véritable joyau de l’Exposition universelle de 1889 à Paris. Une rare occasion de pénétrer dans ce lieu privé, habituellement fermé au public. À l’intérieur, les boiseries sculptées, les peintures murales représentant des paysages scandinaves et les frises peintes vous transporteront dans un autre temps.
Minimum 4 personnes, maximum 20 personnes. Rendez-vous à l’office de tourisme pour le début de la visite. Durée 2h00. attention, durant le parcours, des escaliers seront à monter et descendre. Réservation obligatoire. .
Chalet Suédois 2 Boulevard Albert Christophle Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66 tourisme@bagnolesdelorne.com
