Les Journées du Patrimoine Vieux Lavoir Fuveau
samedi 19 septembre 2026 · Vieux Lavoir · Fuveau
Informations pratiques
Fuveau
Les Journées du Patrimoine
Du samedi 19 au dimanche 20 septembre de 10h à 18h. Vieux Lavoir RD 46 B Fuveau Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Journées Européennes du Patrimoine les 19 et 20 septembre ! Profitez de la visite du Musée Provençal des Transports, d’une journée portes ouvertes à la caserne des pompiers de Fuveau et de l’ouverture exceptionnelle du lavoir Dominique Chaine le 19/09.
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez le programme proposé les 19 et 20 septembre
Musée Provençal des Transports (19 et 20 septembre) ouverture des portes du musée pour célébrer le patrimoine local.
Caserne des pompiers de Fuveau (19 septembre) journée portes ouvertes avec expositions, simulateurs, ateliers, visites, démonstrations, stands et espace restauration.
Lavoir Dominique Chaine (19 septembre)
Dès 9 h découverte du lavoir avec un spécialiste du biotope, suivie de l’inauguration officielle.
L’après-midi contes autour du monde avec une conteuse lors de trois séances à 15 h, 16 h et 17 h (durée 45 min, déconseillé aux moins de 8 ans). .
Vieux Lavoir RD 46 B Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 50 49 77 contact@fuveau-tourisme.com
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English :
European Heritage Days on September 19 and 20! Enjoy a visit to the Provençal Transportation Museum, an open house at the Fuveau fire station, and a special opening of the Dominique Chaine washhouse on September 19.
L’événement Les Journées du Patrimoine Fuveau a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme de Fuveau
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