Les journées européennes de l’archéologie RD 502 Saint-Romain-en-Gal

Les journées européennes de l’archéologie

RD 502 Musée et sites de Saint Romain en Gal Saint-Romain-en-Gal Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20 2026-06-21

Cette rencontre annuelle vous permet d’échanger avec des professionnels de l’archéologie et du patrimoine.

.

RD 502 Musée et sites de Saint Romain en Gal Saint-Romain-en-Gal 69560 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 53 74 01 reservation.saintromain@rhone.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This annual event gives you the opportunity to meet and exchange ideas with archaeology and heritage professionals.

L’événement Les journées européennes de l’archéologie Saint-Romain-en-Gal a été mis à jour le 2026-01-15 par Rhône Tourisme