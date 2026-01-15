Les journées européennes de l’archéologie RD 502 Saint-Romain-en-Gal
RD 502 Musée et sites de Saint Romain en Gal Saint-Romain-en-Gal Rhône
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00
2026-06-20 2026-06-21
Cette rencontre annuelle vous permet d’échanger avec des professionnels de l’archéologie et du patrimoine.
RD 502 Musée et sites de Saint Romain en Gal Saint-Romain-en-Gal 69560 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 53 74 01 reservation.saintromain@rhone.fr
English :
This annual event gives you the opportunity to meet and exchange ideas with archaeology and heritage professionals.
