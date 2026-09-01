Les Journées Européennes du Patrimoine au 9-9bis Oignies
samedi 19 septembre 2026 · Oignies
Informations pratiques
Oignies
Les Journées Européennes du Patrimoine au 9-9bis
rue Alain Bashung Oignies Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Un air de changement souffle sur le site du 9-9bis à Oignies
Le temps d’un week-end, venez explorez un ensemble minier complet à l’architecture remarquable. Arpenter le site à l’occasion d’une visite, observer le paysage depuis le terril 110, (re)découvrir l’exposition “Remonter au jour”, se laisser surprendre au cours d’une déambulation musicale ou encore participer en famille à un atelier autant d’occasions pour explorer un lieu culturel où se croisent patrimoine et spectacle vivant ! .
rue Alain Bashung Oignies 62590 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 08 08 00 billetterie@9-9bis.com
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English :
An air of change blows over the 9-9bis site in Oignies
L’événement Les Journées Européennes du Patrimoine au 9-9bis Oignies a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de Lens-Liévin
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