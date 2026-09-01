Informations pratiques

Oignies

Les Journées Européennes du Patrimoine au 9-9bis

rue Alain Bashung Oignies Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Un air de changement souffle sur le site du 9-9bis à Oignies

Le temps d’un week-end, venez explorez un ensemble minier complet à l’architecture remarquable. Arpenter le site à l’occasion d’une visite, observer le paysage depuis le terril 110, (re)découvrir l’exposition “Remonter au jour”, se laisser surprendre au cours d’une déambulation musicale ou encore participer en famille à un atelier autant d’occasions pour explorer un lieu culturel où se croisent patrimoine et spectacle vivant ! .

rue Alain Bashung Oignies 62590 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 08 08 00 billetterie@9-9bis.com

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English :

An air of change blows over the 9-9bis site in Oignies

L’événement Les Journées Européennes du Patrimoine au 9-9bis Oignies a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de Lens-Liévin