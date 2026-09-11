Les journées européennes du patrimoine Balade entre pierres et eaux Placedu Terreau Autun

Informations pratiques

Autun

Journées Européennes du Patrimoine Balade entre pierres et eaux

Place du Terreau Fontaine Saint-Lazare Autun Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Découvrez la ville depuis le sud, son chemin du ruisseau des moulins, la pierre de Couhard et son extraordinaire panorama sur la vieille ville. .

Place du Terreau Fontaine Saint-Lazare Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 80 38 musees.patrimoine@autun.com

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English : Journées Européennes du Patrimoine Balade entre pierres et eaux

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Balade entre pierres et eaux Autun a été mis à jour le 2026-08-19 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)