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AGENDA · Autun

Les journées européennes du patrimoine Balade entre pierres et eaux Placedu Terreau Autun

dimanche 20 septembre 2026 · Placedu Terreau · Autun

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Placedu Terreau
Adresse
Fontaine Saint-Lazare
Ville
71400 Autun
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Autun

Journées Européennes du Patrimoine Balade entre pierres et eaux

Place du Terreau Fontaine Saint-Lazare Autun Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:30:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Découvrez la ville depuis le sud, son chemin du ruisseau des moulins, la pierre de Couhard et son extraordinaire panorama sur la vieille ville.   .

Place du Terreau Fontaine Saint-Lazare Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 80 38  musees.patrimoine@autun.com

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English : Journées Européennes du Patrimoine Balade entre pierres et eaux

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Balade entre pierres et eaux Autun a été mis à jour le 2026-08-19 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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