Les Journées Européennes du Patrimoine dans le Grand Ried Herbsheim
dimanche 20 septembre 2026 · Herbsheim
Informations pratiques
Herbsheim
Les Journées Européennes du Patrimoine dans le Grand Ried
Herbsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Chaque troisième week-end de septembre depuis 1984, les Journées européennes du patrimoine n’ont cessé de faire connaître les richesses monumentales et mobilières qui nous entourent. De la grande métropole à la petite commune, la manifestation a toujours mis en lumière les patrimoines dans toute leur diversité et sur l’ensemble du territoire. L’événement a ainsi souligné, voire accompagné, l’extension de la notion de patrimoine.
Les Journées européennes du patrimoine mettent cette année à l’honneur le Patrimoine vivant et Patrimoine du sport .
Herbsheim 67 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 92 56 98
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Les Journées Européennes du Patrimoine dans le Grand Ried Herbsheim a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme du Grand Ried
À voir aussi à Herbsheim (Bas-Rhin)
- Afterwork Herbsheim 18 septembre 2026
- Fête paroissiale Herbsheim 11 octobre 2026
- Soirée tyrolienne Tyroler owe Herbsheim 21 novembre 2026
- Marché de Noël Herbsheim 4 décembre 2026