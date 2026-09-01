Informations pratiques

Herbsheim

Les Journées Européennes du Patrimoine dans le Grand Ried

Herbsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Chaque troisième week-end de septembre depuis 1984, les Journées européennes du patrimoine n’ont cessé de faire connaître les richesses monumentales et mobilières qui nous entourent. De la grande métropole à la petite commune, la manifestation a toujours mis en lumière les patrimoines dans toute leur diversité et sur l’ensemble du territoire. L’événement a ainsi souligné, voire accompagné, l’extension de la notion de patrimoine.

Les Journées européennes du patrimoine mettent cette année à l’honneur le Patrimoine vivant et Patrimoine du sport .

Herbsheim 67 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 92 56 98

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English :

L’événement Les Journées Européennes du Patrimoine dans le Grand Ried Herbsheim a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme du Grand Ried