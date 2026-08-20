Les Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à l’Île de Versailles, Maison de l’Erdre, Nantes
samedi 19 septembre 2026 · Maison de l'Erdre · Nantes
Informations pratiques
Les Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à l’Île de Versailles 19 et 20 septembre Maison de l’Erdre Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
️ Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Regards sur les jardins du Japon
Exposition photographique immersive de Clément Keller et Frédéric Soreau
Plongez dans l’art des jardins japonais au Jardin Japonais de l’Île de Versailles, à la Maison de l’Erdre.
En accès libre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h | Gratuit
Réalisation de compositions de l’école Ohara
Par les élèves de l’association Atlantique Japon
De 10h à 12h | Gratuit
L’esprit du kogeï dans l’art du laque
Isabelle Violain, artisane d’art, présentera diverses expressions de son travail au travers de ses créations: Kintsugi, kanshitsu, « mingeï »…
En accès libre à partir de 14h30 | Gratuit
Démonstration d’Ikebana
Xavier Benureau, enseignant, présentera les techniques de réalisation d’un bouquet Ikebana. Les bouquets réalisés à cette occasion seront exposés dans la maison de l’Erdre durant le week-end.
En accès libre à partir de 14h30 | Gratuit
Venez également profiter d’un espace détente de lecture en accès libre et gratuit, de jeux pistes et d’un « mini jardin zen » à réaliser sur place.
Maison de l’Erdre Île de Versailles, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine et du matrimoine les 19 et 20 septembre, rendez-vous à l’Île de Versailles pour des animations, ateliers et visites gratuites.
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