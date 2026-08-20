Les Journées européennes du patrimoine et du matrimoine au Jardin des Plantes, Jardin des Plantes, Nantes

Informations pratiques

Les Journées européennes du patrimoine et du matrimoine au Jardin des Plantes 19 et 20 septembre Jardin des Plantes Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

️ Samedi 19 septembre

En accès libre

Petits secrets d’herbiers

Jeu de piste à énigmes pour toute la famille. Le journal d’une petite fille a été retrouvé au Jardin des Plantes. Les joueurs vont partir sur ses traces et mener une enquête au cours de laquelle ils découvriront les herbiers et leurs secrets.

Niveau Jeune pousse – Parcours plus court et très guidé, plutôt pour les plus petits. (45min/1h)

Niveau Aventurière ou aventurier – Parcours plus long et énigmes plus ardues. (1h/1h30)

Livrets à retirer à l’accueil du Jardin des Plantes | De 10h30 à 12h et de 13h30 à 17h45 (dernier départ à 16h30)

Sur réservation

Planche d’herbier sous les arbres du Jardin des Plantes

Depuis des décennies, le Jardin des Plantes réalise des herbiers pour sa collection scientifique. À votre tour, créez votre propre planche d’herbier et partez à la découverte des secrets des noms scientifiques et de l’identification des espèces végétales.

Atelier tout public | Jauge limitée (8 personnes en simultané) | Durée : 30 mn | À 10h30, 11h15 et 12h -14h15, 15h15, 16h15 et 17h15 |Sur inscription

Carnet de voyage dans les serres du Jardin des Plantes

Venez explorer les serres du Jardin des Plantes avec vos pinceaux ! Anaïs, illustratrice de l’atelier BOTANIQUE, vous propose un voyage à la découverte des trésors végétaux qui s’épanouissent dans les Serres des milieux arides et sous le Palmarium. Laissez-vous inspirer par l’ambiance dépaysante des serres pour réaliser votre carnet de voyage, à l’aquarelle…

De 10h à 13h | Carnet de voyage dans la Serre des milieux arides

De 15h à 18h | Carnet de voyage dans le Palmarium

Ados & adultes initiés au dessin, débutants à l’aquarelle acceptés

Matériel fourni | Possibilité d’apporter son propre carnet de voyage et son matériel d’aquarelle personnel. Nombre de participants maximum : 12 personnes |Sur inscription

️ Dimanche 20 septembre

En accès libre

Visite des serres historiques de Nantes

Les 800 m² de serres du Jardin des Plantes vous invitent à un véritable voyage exotique, entre climats tropicaux et paysages arides, dans un cadre architectural aussi remarquable que dépaysant.

À 15h, visite d’une des collections botaniques du jardin avec le jardinier référent. Durée 45mn

À 16h, visite du palmarium, serre tropicale humide. Durée 30 mn

À 16h30, visite des serres de milieu aride. Durée 30mn

Gratuit | Rendez-vous à l’accueil du Jardin des Plantes pour le départ de la visite (places limitées) | Le Palmarium n’est pas accessible aux poussettes et fauteuils roulants

Petits secrets d’herbiers

Jeu de piste à énigmes pour toute la famille. Le journal d’une petite fille a été retrouvé au Jardin des plantes. Les joueurs vont partir sur ses traces et mener une enquête au cours de laquelle ils découvriront les herbiers et leurs secrets.

Niveau Jeune pousse – Parcours plus court et très guidé, plutôt pour les plus petits. (45min/1h)

Niveau Aventurière et aventurier – Parcours plus long et énigmes plus ardues. (1h/1h30)

Livret à retirer à l’accueil du Jardin des Plantes | De 10h30 à 12h et de 13h30 à 17h45 (dernier départ à 16h30)

Sur réservation

Atelier « Photo à la loupe »

Et si l’on prenait son téléphone pour déconnecter ? Pas de réseaux, que des photos ! Équipé d’une loupe botanique, explorez et immortalisez les petits détails du monde végétal. Photographiée à la loupe, la nature vous révélera quelques-uns de ses secrets…

Jauge limitée (15 personnes en simultané) | Tout public | Durée : 30 mn | À 10h30, 11h15 et 12h -14h15, 15h15, 16h15 et 17h15 |Sur inscription

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À l’occasion des Journées européennes du patrimoine et du matrimoine les 19 et 20 septembre, rendez-vous au Jardin des Plantes pour des animations, ateliers et visites gratuits.