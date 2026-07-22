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AGENDA · Rochefort

Les journées européennes du patrimoine le Théâtre de la Coupe d’or Théâtre de la Coupe d’Or Rochefort

samedi 19 septembre 2026 · Théâtre de la Coupe d'Or · Rochefort

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
11:30:00
Lieu
Théâtre de la Coupe d'Or
Adresse
101 rue de la République
Ville
17300 Rochefort
Département
Charente-Maritime
Tarif

Rochefort

Les journées européennes du patrimoine le Théâtre de la Coupe d’or

Théâtre de la Coupe d’Or 101 rue de la République Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:30:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Visite guidée du théâtre de la Coupe d’Or.
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Théâtre de la Coupe d’Or 101 rue de la République Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 91 60  hebre@ville-rochefort.fr

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English : European Heritage Days: the Théâtre de la Coupe d’Or

Guided tour of the Coupe d’Or theatre.

L’événement Les journées européennes du patrimoine le Théâtre de la Coupe d’or Rochefort a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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