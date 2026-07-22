Les journées européennes du patrimoine le Théâtre de la Coupe d’or Théâtre de la Coupe d’Or Rochefort

samedi 19 septembre 2026 · Théâtre de la Coupe d'Or · Rochefort

Informations pratiques

Rochefort

Les journées européennes du patrimoine le Théâtre de la Coupe d’or

Théâtre de la Coupe d’Or 101 rue de la République Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:30:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite guidée du théâtre de la Coupe d’Or.

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Théâtre de la Coupe d’Or 101 rue de la République Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 91 60 hebre@ville-rochefort.fr

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English : European Heritage Days: the Théâtre de la Coupe d’Or

Guided tour of the Coupe d’Or theatre.

L’événement Les journées européennes du patrimoine le Théâtre de la Coupe d’or Rochefort a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Rochefort Océan