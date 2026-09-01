Les Journées européennes du patrimoine Abbaye de Léoncel Léoncel
dimanche 20 septembre 2026 · Abbaye de Léoncel · Léoncel
Informations pratiques
Léoncel
Les Journées européennes du patrimoine
Abbaye de Léoncel Abbatiale de Léoncel Léoncel Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 16:00:00
fin : 2026-09-20 17:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Scène partagée avec le chœur Appoggiature et le chœur les artichauts
.
Abbaye de Léoncel Abbatiale de Léoncel Léoncel 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 14 34 54 megejf@gmail.com
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English :
A scene featuring the Appoggiatura choir and the Les Artichauts choir
L’événement Les Journées européennes du patrimoine Léoncel a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme Vercors Drôme
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