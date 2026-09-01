Informations pratiques

Meung-sur-Loire

Les Journées Gaston Couté

1 Rue Emmanuel Troulet Meung-sur-Loire Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-26 09:30:00

fin : 2026-09-27 20:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Autour du poète beauceron Gaston Couté

Pour la 21ème année consécutive, la Ville de Meung-sur-Loire organise un programme d’animations autour de Gaston Couté. Poète-chansonnier libertaire de la Butte Montmartre à Paris, Gaston Couté, né en 1880 à Beaugency, a vécu toute son enfance à Meung-sur-Loire. Concert, spectacle, scène ouverte et animations sont à découvrir ! Cet événement culturel apparaît comme un parcours de mémoire destiné à faire reconnaître le message intemporel de cet enfant du pays qui a marqué de son empreinte le patrimoine culturel de la commune ; comme un nouvel acte de foi dans l’œuvre d’un poète certes encore trop méconnu, mais sans cesse réinterprété avec talent et conviction par nombre d’artistes, pour un public toujours croissant. .

1 Rue Emmanuel Troulet Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 32 28 contact@tourisme-terresduvaldeloire.fr

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English :

About the Beauce poet Gaston Couté

L’événement Les Journées Gaston Couté Meung-sur-Loire a été mis à jour le 2026-08-09 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE