Les Journées Gaston Couté Meung-sur-Loire
samedi 26 septembre 2026 · Meung-sur-Loire
Informations pratiques
Meung-sur-Loire
Les Journées Gaston Couté
1 Rue Emmanuel Troulet Meung-sur-Loire Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-26 09:30:00
fin : 2026-09-27 20:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Autour du poète beauceron Gaston Couté
Pour la 21ème année consécutive, la Ville de Meung-sur-Loire organise un programme d’animations autour de Gaston Couté. Poète-chansonnier libertaire de la Butte Montmartre à Paris, Gaston Couté, né en 1880 à Beaugency, a vécu toute son enfance à Meung-sur-Loire. Concert, spectacle, scène ouverte et animations sont à découvrir ! Cet événement culturel apparaît comme un parcours de mémoire destiné à faire reconnaître le message intemporel de cet enfant du pays qui a marqué de son empreinte le patrimoine culturel de la commune ; comme un nouvel acte de foi dans l’œuvre d’un poète certes encore trop méconnu, mais sans cesse réinterprété avec talent et conviction par nombre d’artistes, pour un public toujours croissant. .
1 Rue Emmanuel Troulet Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 32 28 contact@tourisme-terresduvaldeloire.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
About the Beauce poet Gaston Couté
L’événement Les Journées Gaston Couté Meung-sur-Loire a été mis à jour le 2026-08-09 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE
À voir aussi à Meung-sur-Loire (Loiret)
- Rand’eau apéro sur la Loire Meung-sur-Loire 13 septembre 2026
- Visites libres des collections du musée, Espace culturel de La Monnaye – Musée Gaston Couté, Meung-sur-Loire 19 septembre 2026
- Visite libre des collections du musée, Espace culturel de La Monnaye – Musée Gaston Couté, Meung-sur-Loire 19 septembre 2026
- Expositions et démonstrations des artisans Meung-sur-Loire 19 septembre 2026
- Journée des Artisans, Halle, Meung-sur-Loire 19 septembre 2026