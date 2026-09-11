Les Journées Historiques d’Autun Théâtre romain Autun

Informations pratiques

Autun

Les Journées Historiques d’Autun

Théâtre romain 2 Rue de la Maladière Autun Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Les Journées Historiques d’Autun 2 000 ans d’histoire grandeur nature !

Remontez le temps et plongez au cœur des grandes périodes qui ont façonné notre histoire. Des civilisations antiques aux époques plus récentes, découvrez la vie civile, militaire et quotidienne à travers des campements reconstitués, des démonstrations et des rencontres passionnantes avec environ 300 reconstituteurs venus partager leur savoir-faire et leur passion.

Conçues pour toute la famille, les Journées Historiques d’Autun offrent une expérience immersive, conviviale et ludique. Petits et grands pourront flâner de camp en camp, échanger avec les passionnés, assister à des animations et redécouvrir l’Histoire de manière vivante et accessible.

Marché artisanal, buvette et petite restauration sur place. .

Théâtre romain 2 Rue de la Maladière Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 08 17 87 bruno.galice@gmail.com

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English : Les Journées Historiques d’Autun

L’événement Les Journées Historiques d’Autun Autun a été mis à jour le 2026-08-17 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)