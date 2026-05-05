Les jours Presta avec Mathieu E Surf Office de Tourisme Andernos-les-Bains

Andernos-les-Bains

Les jours Presta avec Mathieu E Surf

Office de Tourisme Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 14:00:00

fin : 2026-08-03 18:00:00

Date(s) :

2026-08-03

Le temps d’une journée, l’Office de Tourisme accueille Tristan, spécialiste de la location de paddle, et Baptiste, passionné de kayak et balades sur le Bassin. Une belle occasion de les rencontrer, d’échanger et de réserver votre prochaine aventure sur l’eau !

Envie de glisser en douceur sur le Bassin ? Le paddle est l’activité idéale pour profiter du paysage, se détendre ou se challenger en solo, en duo ou entre amis. Accessible à tous, c’est une invitation à la liberté et à la découverte au fil de l’eau que Tristan, de Bassin Loc Bikes vous propose de découvrir.

Embarquez pour une balade en kayak au cœur des trésors du Bassin en étant accompagné par Basptiste, fondateur de Coup De Pagaie nature préservée, points de vue insolites et moments hors du temps. Baptiste propose des sorties adaptées à tous .

Office de Tourisme Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 02 95

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English : Les jours Presta avec Mathieu E Surf

L’événement Les jours Presta avec Mathieu E Surf Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Andernos-les-Bains