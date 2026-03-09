Les Joutes Nautiques

Le port Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 09:30:00

fin : 2026-07-12 18:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Le club Kiwanis Dinan-Pays de Rance organise les 23ème joutes nautiques opposant amicalement diverses équipes.

Tous les bénéfices réalisés lors de cette opération serviront à financer les actions sociales du club en faveur des enfants.

Venez nombreux ! .

Le port Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les Joutes Nautiques Dinan a été mis à jour le 2026-03-09 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme