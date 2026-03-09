Les Joutes Nautiques Dinan
Les Joutes Nautiques Dinan dimanche 12 juillet 2026.
Les Joutes Nautiques
Le port Dinan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 09:30:00
fin : 2026-07-12 18:00:00
Date(s) :
2026-07-12
Le club Kiwanis Dinan-Pays de Rance organise les 23ème joutes nautiques opposant amicalement diverses équipes.
Tous les bénéfices réalisés lors de cette opération serviront à financer les actions sociales du club en faveur des enfants.
Venez nombreux ! .
Le port Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Les Joutes Nautiques Dinan a été mis à jour le 2026-03-09 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme