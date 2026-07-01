Les Justes Théâtre du Carré Rond Marseille 6e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 6e Arrondissement

Les Justes

Du 08/01 au 16/01/2027, tous les jours.

Du vendredi 21 au dimanche 23 mai 2027. Théâtre du Carré Rond 23 rue des Trois Rois Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 16 – 16 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-08

fin : 2027-01-16

Date(s) :

2027-01-08 2027-05-21

Albert Camus aurait-il pu imaginer en écrivant « Les justes » en 1949, qu’il nous plongerait dans l’actualité du monde d’aujourd’hui. Le meurtre peut-il être légitimé pour défendre une cause aussi « juste » soit-elle ?

J’ai lancé la bombe sur votre tyrannie, non sur un homme. »(Kaliayev Les Justes Albert Camus)



« On commence par vouloir la justice et on finit par organiser une police. » (Skouratov Les Justes Albert Camus)



Albert Camus aurait-il pu imaginer en écrivant « Les justes » en 1949, qu’il nous plongerait dans l’actualité du monde d’aujourd’hui. Le meurtre peut-il être légitimé pour défendre une cause aussi « juste » soit-elle ? Dominique Lamour.





AMoscou, en 1905, un groupe de socialistes révolutionnaires projette d’assassiner le grand-duc Sergeï, qui gouverne la ville en despote, afin de lutter contre la tyrannie exercée sur eux. Kaliayev, un jeune terroriste, lancera la bombe…



Il y a des lois au théâtre, et ces lois sont faites pour être violées. Je lis souvent que telle ou telle pièce ne respecte pas les lois du théâtre, je mets au défi ceux qui parlent toujours de ces lois de les définir. S’ils arrivent à définir les évidences que nous connaissons tous, nous nous apercevons alors que ni les tragiques grecs, ni Shakespeare, ni Molière n’en ont tenu compte le cas échéant. En somme j’ai appris sur les planches que le théâtre s’embarrasse de peu de choses de la toile pour les décors et pour la pièce des caractères et un langage.

Albert Camus.





Mise en scène: Dominique Lamour

Distribution: Michel Adjriou, Raphaël Billot, Henri Fernandez, Anne Moriceau, Bertrand Sanabria, Jérôme Savajols .

Théâtre du Carré Rond 23 rue des Trois Rois Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 11 29 25 05 contact@lecarrerond.fr

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English :

Could Albert Camus have imagined when he wrote « The Righteous » in 1949, that he would plunge us into the actuality of today’s world. Can murder be legitimized to defend a cause, however « just » it may be?

L’événement Les Justes Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-01 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille