Les Labos de l’été avec l’auteur nantais Bernard Barraud Médiathèque Lisa Bresner Nantes
Les Labos de l’été avec l’auteur nantais Bernard Barraud Médiathèque Lisa Bresner Nantes jeudi 16 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-16 16:00 – 17:00
Gratuit : oui Tout public
Qu’est-ce qui se cache derrière un aphorysme-poème ?À partir d’une sélection de petites phrases extraites de Les Oiseaux voyagent en cumulonimbus de Bernard Barraud (Éditions 5 Sens), laissez votre imagination s’envoler librement.
Médiathèque Lisa Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 54 00 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-lisa-bresner/
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