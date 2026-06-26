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Les Labos de l’été avec l’auteur nantais Bernard Barraud Médiathèque Lisa Bresner Nantes

Les Labos de l’été avec l’auteur nantais Bernard Barraud Médiathèque Lisa Bresner Nantes

Les Labos de l’été avec l’auteur nantais Bernard Barraud Médiathèque Lisa Bresner Nantes jeudi 16 juillet 2026.

Lieu : Médiathèque Lisa Bresner

Adresse : 23 Boulevard Emile Romanet

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Heure de début : 16:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-16 16:00 – 17:00
Gratuit : oui  Tout public 

Qu’est-ce qui se cache derrière un aphorysme-poème ?À partir d’une sélection de petites phrases extraites de Les Oiseaux voyagent en cumulonimbus de Bernard Barraud (Éditions 5 Sens), laissez votre imagination s’envoler librement.

Médiathèque Lisa Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 54 00 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-lisa-bresner/


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