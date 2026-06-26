Les Labos de l’été avec l’auteur nantais Bernard Barraud Médiathèque Lisa Bresner Nantes jeudi 16 juillet 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-16 16:00 – 17:00

Gratuit : oui Tout public

Qu’est-ce qui se cache derrière un aphorysme-poème ?À partir d’une sélection de petites phrases extraites de Les Oiseaux voyagent en cumulonimbus de Bernard Barraud (Éditions 5 Sens), laissez votre imagination s’envoler librement.

Médiathèque Lisa Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 54 00 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-lisa-bresner/



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