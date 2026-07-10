Les Labos de l’été Médiathèque Lisa Bresner Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-20 16:00 – 17:00

Gratuit : oui Tout public

Selon le public présent sur place, les bibliothécaires vous proposent une heure d’activités collectives : ateliers créatifs, jeux, partage de coups de cœur… Vous pouvez aussi venir avec vos idées !

Médiathèque Lisa Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 54 00 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-lisa-bresner/



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