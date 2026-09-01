LES LADIES DU CAP LE CAP D’AGDE Agde
samedi 12 septembre 2026 · LE CAP D'AGDE · Agde
Informations pratiques
Agde
LES LADIES DU CAP
LE CAP D’AGDE 4 avenue des Alizes Agde Hérault
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Compétition Les Ladies du Cap Formule de jeu shamble à 2 Equipes Dames
Programme
8 h 10 Café d’accueil
8h30 Briefing
9h Départs en shot gun
13h Initiation Dames
14h Cocktail déjeunatoire
15h Remise des prix
Les inscriptions s’effectuent uniquement en ligne
Inscription seule possible, les équipes seront constitueés par nos soins.
Date limite d’inscription le jeudi 10 septembre 2026
#SPORT .
LE CAP D’AGDE 4 avenue des Alizes Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 26 54 40 accueil.golf@ville-agde.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Les Ladies du Cap Tournament Format: Shamble 2 Women’s Teams
L’événement LES LADIES DU CAP Agde a été mis à jour le 2026-08-25 par 34 ADT34
À voir aussi à Agde (Hérault)
- SHOW CABARET AUX ARÈNES LE CAP D’AGDE Agde 11 septembre 2026
- CONFÉRENCE LES EAUX DE LA MONTAGNE NOIRE, CLEF DE VOÛTE DU CANAL DU MIDI Agde 11 septembre 2026
- EXPOSITTION RESSAC DE CHAMPIEUX Agde 11 septembre 2026
- MONSIEUR KONASS Agde 12 septembre 2026
- MEETING COX TOUJOURS 33ÈME ÉDITION LE CAP D’AGDE Agde 12 septembre 2026