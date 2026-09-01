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AGENDA · Agde

LES LADIES DU CAP LE CAP D’AGDE Agde

samedi 12 septembre 2026 · LE CAP D'AGDE · Agde

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
LE CAP D'AGDE
Adresse
4 avenue des Alizes
Ville
34300 Agde
Département
Hérault
Tarif
15 15 15

Agde

LES LADIES DU CAP

LE CAP D’AGDE 4 avenue des Alizes Agde Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Compétition Les Ladies du Cap Formule de jeu shamble à 2 Equipes Dames
Programme

8 h 10 Café d’accueil
8h30 Briefing
9h Départs en shot gun
13h Initiation Dames
14h Cocktail déjeunatoire
15h Remise des prix

Les inscriptions s’effectuent uniquement en ligne

Inscription seule possible, les équipes seront constitueés par nos soins.

Date limite d’inscription le jeudi 10 septembre 2026

#SPORT   .

LE CAP D’AGDE 4 avenue des Alizes Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 26 54 40  accueil.golf@ville-agde.fr

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English :

Les Ladies du Cap Tournament Format: Shamble 2 Women’s Teams

L’événement LES LADIES DU CAP Agde a été mis à jour le 2026-08-25 par 34 ADT34

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