LES LADIES DU CAP LE CAP D’AGDE Agde

Informations pratiques

Agde

LES LADIES DU CAP

LE CAP D’AGDE 4 avenue des Alizes Agde Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Compétition Les Ladies du Cap Formule de jeu shamble à 2 Equipes Dames

Programme

8 h 10 Café d’accueil

8h30 Briefing

9h Départs en shot gun

13h Initiation Dames

14h Cocktail déjeunatoire

15h Remise des prix

Les inscriptions s’effectuent uniquement en ligne

Inscription seule possible, les équipes seront constitueés par nos soins.

Date limite d’inscription le jeudi 10 septembre 2026

#SPORT .

LE CAP D’AGDE 4 avenue des Alizes Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 26 54 40 accueil.golf@ville-agde.fr

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English :

Les Ladies du Cap Tournament Format: Shamble 2 Women’s Teams

L’événement LES LADIES DU CAP Agde a été mis à jour le 2026-08-25 par 34 ADT34