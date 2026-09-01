Informations pratiques

Treffieux

LES LANDES VIVANTES S’INITIER ET DÉCOUVRIR

Saint-Marie Treffieux Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 14:00:00

fin : 2026-11-07 17:00:00

Date(s) :

2026-09-12 2026-11-07

Participez à l’un des ateliers S’initier et découvrir de la ferme Les Landes Vivantes à Treffieux

Au travers d’ateliers mêlant théorie et pratique venez parfaire votre connaissance du monde du thé ou du jardinage bio !

Dans le cadre d’atelier de trois heures, le paysan de la ferme transmet ses savoir-faire sur la conduite d’un potager durant les quatre saisons, et sa passion pour le monde du thé !

Tarifs adulte 25€

Sur réservation auprès de la ferme Les Landes Vivantes .

Saint-Marie Treffieux 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 25 36 95 55 contact@leslandesvivantes.fr

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English :

Take part in one of the S’initier et découvrir workshops at Les Landes Vivantes farm in Treffieux

L’événement LES LANDES VIVANTES S’INITIER ET DÉCOUVRIR Treffieux a été mis à jour le 2026-04-07 par Pays Erdre Canal Forêt