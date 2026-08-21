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Les lanternons d’Halloween, Musée d’art et d’histoire – La Source, Saint-Lô

vendredi 23 octobre 2026 · Musée d'art et d'histoire - La Source · Saint-Lô

Les lanternons d’Halloween, Musée d’art et d’histoire – La Source, Saint-Lô

Informations pratiques

Début
vendredi 23 octobre 2026
Fin
vendredi 30 octobre 2026
Lieu
Musée d'art et d'histoire - La Source
Adresse
50000 Saint-Lô Place du Champs de Mars
Ville
50000 Saint-Lô
Département
Manche
Tarif
Sur réservation; 2€ par enfant

Les lanternons d’Halloween 23 et 30 octobre Musée d’art et d’histoire – La Source Manche

Sur réservation; 2€ par enfant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-23T11:00:00+02:00 – 2026-10-23T11:45:00+02:00
Fin : 2026-10-30T11:00:00+01:00 – 2026-10-30T11:45:00+01:00

Musée d’art et d’histoire – La Source 50000 Saint-Lô Place du Champs de Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0233725255 »}, {« type »: « email », « value »: « musee@saint-lo.fr »}]
Un petit pot, des couleurs d’automne et hop : crée ta mini-lanterne citrouille d’halloween pour éclairer la nuit d’Halloween !

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