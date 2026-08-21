Les lanternons d’Halloween, Musée d’art et d’histoire – La Source, Saint-Lô

vendredi 23 octobre 2026 · Musée d'art et d'histoire - La Source · Saint-Lô

Informations pratiques

Les lanternons d’Halloween 23 et 30 octobre Musée d’art et d’histoire – La Source Manche

Sur réservation; 2€ par enfant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-23T11:00:00+02:00 – 2026-10-23T11:45:00+02:00

Fin : 2026-10-30T11:00:00+01:00 – 2026-10-30T11:45:00+01:00

Musée d’art et d’histoire – La Source 50000 Saint-Lô Place du Champs de Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0233725255 »}, {« type »: « email », « value »: « musee@saint-lo.fr »}]

Un petit pot, des couleurs d’automne et hop : crée ta mini-lanterne citrouille d’halloween pour éclairer la nuit d’Halloween !

Musées de Saint-Lô