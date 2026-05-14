Les légendes du canal de Nantes à Brest Maison éclusière de Bon-Repos Bon Repos sur Blavet

Bon Repos sur Blavet

Les légendes du canal de Nantes à Brest

Maison éclusière de Bon-Repos Bon-Repos Bon Repos sur Blavet Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 15:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Les visites de Sam’ des visites guidées costumées tout l’été !

Suivez Sam’, guide passionné et conteur, sur le chemin de halage du canal de Nantes à Brest.

Il vous dévoile les secrets d’un ouvrage fascinant, entre histoire, anecdotes et légendes.

De l’effervescence des péniches d’autrefois aux murmures qui hantent encore les rives, laissez-vous emporter par les anecdotes et les légendes. Chaque détour révèle une part de mystère, entre mémoire des hommes et des femmes, et nature préservée.

***

Informations complémentaires

Prévoir des chaussures de marche et une tenue adaptée à la météo. Marche facile.

Org. Office de Tourisme du Kreiz Breizh.

Réservation obligatoire. Billetterie en ligne. .

Maison éclusière de Bon-Repos Bon-Repos Bon Repos sur Blavet 22570 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 29 02 72

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les légendes du canal de Nantes à Brest Bon Repos sur Blavet a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme du Kreiz Breizh