Les légendes du canal de Nantes à Brest Maison éclusière de Bon-Repos Bon Repos sur Blavet
Les légendes du canal de Nantes à Brest Maison éclusière de Bon-Repos Bon Repos sur Blavet mercredi 29 juillet 2026.
Bon Repos sur Blavet
Les légendes du canal de Nantes à Brest
Maison éclusière de Bon-Repos Bon-Repos Bon Repos sur Blavet Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 15:00:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Les visites de Sam’ des visites guidées costumées tout l’été !
Suivez Sam’, guide passionné et conteur, sur le chemin de halage du canal de Nantes à Brest.
Il vous dévoile les secrets d’un ouvrage fascinant, entre histoire, anecdotes et légendes.
De l’effervescence des péniches d’autrefois aux murmures qui hantent encore les rives, laissez-vous emporter par les anecdotes et les légendes. Chaque détour révèle une part de mystère, entre mémoire des hommes et des femmes, et nature préservée.
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Informations complémentaires
Prévoir des chaussures de marche et une tenue adaptée à la météo. Marche facile.
Org. Office de Tourisme du Kreiz Breizh.
Réservation obligatoire. Billetterie en ligne. .
Maison éclusière de Bon-Repos Bon-Repos Bon Repos sur Blavet 22570 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 29 02 72
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English :
L’événement Les légendes du canal de Nantes à Brest Bon Repos sur Blavet a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
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