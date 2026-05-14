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Les légendes du canal de Nantes à Brest Maison éclusière de Bon-Repos Bon Repos sur Blavet

Les légendes du canal de Nantes à Brest Maison éclusière de Bon-Repos Bon Repos sur Blavet mercredi 29 juillet 2026.

Lieu : Maison éclusière de Bon-Repos

Adresse : Bon-Repos

Ville : 22570 Bon Repos sur Blavet

Département : Côtes-d'Armor

Début : mercredi 29 juillet 2026

Fin : mercredi 29 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Bon Repos sur Blavet

Les légendes du canal de Nantes à Brest

Maison éclusière de Bon-Repos Bon-Repos Bon Repos sur Blavet Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 15:00:00
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29

Les visites de Sam’ des visites guidées costumées tout l’été !

Suivez Sam’, guide passionné et conteur, sur le chemin de halage du canal de Nantes à Brest.
Il vous dévoile les secrets d’un ouvrage fascinant, entre histoire, anecdotes et légendes.
De l’effervescence des péniches d’autrefois aux murmures qui hantent encore les rives, laissez-vous emporter par les anecdotes et les légendes. Chaque détour révèle une part de mystère, entre mémoire des hommes et des femmes, et nature préservée.

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Informations complémentaires
Prévoir des chaussures de marche et une tenue adaptée à la météo. Marche facile.
Org. Office de Tourisme du Kreiz Breizh.
Réservation obligatoire. Billetterie en ligne.   .

Maison éclusière de Bon-Repos Bon-Repos Bon Repos sur Blavet 22570 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 29 02 72 

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English :

L’événement Les légendes du canal de Nantes à Brest Bon Repos sur Blavet a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme du Kreiz Breizh

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