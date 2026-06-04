Informations pratiques

Fressin

Les Légendes Maudites du Château de Fressin

Fressin Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-02

L’Association du Château de Fressin organise, pour leur 2ème édition, les légendes maudites

Rendez-vous au Château de Fressin les 2 et 3, 9 et 10 octobre 2026 à partir de 19h30 .

Fressin 62140 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 17 46 96 19

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English :

L’événement Les Légendes Maudites du Château de Fressin Fressin a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme d’Hucqueliers