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AGENDA · Fressin

Les Légendes Maudites du Château de Fressin Fressin

vendredi 2 octobre 2026 · Fressin

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Ville
62140 Fressin
Département
Pas-de-Calais
Tarif

Fressin

Les Légendes Maudites du Château de Fressin

Fressin Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-02

L’Association du Château de Fressin organise, pour leur 2ème édition, les légendes maudites
Rendez-vous au Château de Fressin les 2 et 3, 9 et 10 octobre 2026 à partir de 19h30   .

Fressin 62140 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 17 46 96 19 

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English :

L’événement Les Légendes Maudites du Château de Fressin Fressin a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme d’Hucqueliers