AGENDA · Fressin
Les Légendes Maudites du Château de Fressin Fressin
vendredi 2 octobre 2026 · Fressin
Informations pratiques
Fressin
Les Légendes Maudites du Château de Fressin
Fressin Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-02
L’Association du Château de Fressin organise, pour leur 2ème édition, les légendes maudites
Rendez-vous au Château de Fressin les 2 et 3, 9 et 10 octobre 2026 à partir de 19h30 .
Fressin 62140 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 17 46 96 19
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English :
L’événement Les Légendes Maudites du Château de Fressin Fressin a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme d’Hucqueliers