Les lendemains de la conspiration du marquis de Pontcallec, au Pays du Roi Morvan Ciné Roch Guémené-sur-Scorff

Les lendemains de la conspiration du marquis de Pontcallec, au Pays du Roi Morvan

Ciné Roch 13 Rue Saint-Roch Guémené-sur-Scorff Morbihan

Début : 2026-10-04 10:30:00

fin : 2026-10-04 12:00:00

2026-10-04

L’échec de la conspiration du Marquis de Pontcallec en 1720 a marqué la mémoire des Bretons. Mais savez-vous ce qu’il est advenu des proches et des biens des conspirateurs ? De nouvelles recherches en archives permettent d’éclairer leur destin. Par Hubert Allanic. .

Ciné Roch 13 Rue Saint-Roch Guémené-sur-Scorff 56160 Morbihan

