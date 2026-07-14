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LES LIMBES, ÉTIENNE SAGLIO / MONSTRE(S) Théâtre National de Bretagne Rennes 6 – 16 janvier 2027 Ille-et-Vilaine

Cirque. Magie nouvelle. Théâtre du corps. Étienne Saglio nous entraîne dans les limbes d’un conte étrange et envoûtant, peuplé de créatures magiques.

Cirque. Magie nouvelle. Théâtre du corps. Étienne Saglio nous entraîne dans les limbes d’un conte étrange et envoûtant, peuplé de créatures magiques.

Sur le Stabat Mater d’Antonio Vivaldi, un homme avance dans un noir profond, découpé par des soies mouvantes. Il vient de franchir un mythologique fleuve-frontière. Submergé dans un entre-deux où tout se brouille, tremble et disparaît, il se mesure bientôt à son adversaire intime : un inquiétant pantin vêtu de rouge. Soudain, l’espace se peuple de méduses aériennes, d’une baleine de lumière, de spectres en suspension. Comme dans une fable, la peur prend des formes inattendues qui se composent et se recomposent sans cesse. L’homme se fait alors dompteur. Jongle avec les matières, les corps, la lumière.

Avec ce spectacle culte, Étienne Saglio tisse une fresque sensible au seuil des métamorphoses du réel et de l’irréel. Une berceuse baroque qui nous apprend à apprivoiser, avec douceur, le mystère de la mort.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-01-06T19:00:00.000+01:00

Fin : 2027-01-16T18:55:00.000+01:00

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Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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