Les livres au Vert, les lectures au bord de l’eau Espace ludique Vert à l’oeil Arette
Les livres au Vert, les lectures au bord de l’eau Espace ludique Vert à l’oeil Arette jeudi 13 août 2026.
Arette
Les livres au Vert, les lectures au bord de l’eau
Espace ludique Vert à l’oeil Chemin de l’Arroue Arette Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 15:00:00
fin : 2026-08-13 17:00:00
Date(s) :
2026-08-13
La bibliothèque sort de ses murs et pose ses valises de livres au bord de l’eau ; rendez-vous au vert à l’œil les jeudi après-midi de l’été à condition qu’il ne pleuve pas !
Tout public .
Espace ludique Vert à l’oeil Chemin de l’Arroue Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 68 24 33 59 culture@arette64.fr
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English : Les livres au Vert, les lectures au bord de l’eau
L’événement Les livres au Vert, les lectures au bord de l’eau Arette a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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