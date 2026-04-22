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Les livres au Vert, les lectures au bord de l’eau Espace ludique Vert à l’oeil Arette

Les livres au Vert, les lectures au bord de l’eau Espace ludique Vert à l’oeil Arette

Les livres au Vert, les lectures au bord de l’eau Espace ludique Vert à l’oeil Arette jeudi 13 août 2026.

Lieu : Espace ludique Vert à l'oeil

Adresse : Chemin de l'Arroue

Ville : 64570 Arette

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : jeudi 13 août 2026

Fin : jeudi 13 août 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : Gratuit

Arette

Les livres au Vert, les lectures au bord de l’eau

Espace ludique Vert à l’oeil Chemin de l’Arroue Arette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 15:00:00
fin : 2026-08-13 17:00:00

Date(s) :
2026-08-13

La bibliothèque sort de ses murs et pose ses valises de livres au bord de l’eau ; rendez-vous au vert à l’œil les jeudi après-midi de l’été à condition qu’il ne pleuve pas !
Tout public   .

Espace ludique Vert à l’oeil Chemin de l’Arroue Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 68 24 33 59  culture@arette64.fr

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English : Les livres au Vert, les lectures au bord de l’eau

L’événement Les livres au Vert, les lectures au bord de l’eau Arette a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme du Haut-Béarn

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