Les Louanges Place des Jacobins Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Les Louanges

Place des Jacobins Le Scarron Le Mans Sarthe

Tarif : 10 – 10 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-30 20:30:00

fin : 2027-01-30

Date(s) :

2027-01-30

Le projet de Vincent Roberge mêle funk, soul et pop, inspiré par DAngelo, Gorillaz et Leonard Cohen. Une signature musicale distinctive du renouveau québécois est proposée.

Les Louanges, c’est le projet de Vincent Roberge, auteur-compositeur-interprète et producer au talent brut et à l’audace musicale avérée. À la fois inspiré par D’Angelo, Gorillaz et Leonard Cohen, il développe au fil des années une signature distinctive caractérisée par un alliage moderne de funk et de soul enrichi d’un enrobage pop raffiné –, lui permettant de se positionner comme l’une des figures incontournables du renouveau de la musique québécoise. .

Place des Jacobins Le Scarron Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire hello@superforma.fr

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English :

Vincent Roberge’s project blends funk, soul, and pop, drawing inspiration from D’Angelo, Gorillaz, and Leonard Cohen. It offers a distinctive musical voice that reflects the Quebec revival.

L’événement Les Louanges Le Mans a été mis à jour le 2026-07-28 par CDT72