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Les Loups-garous de Thiercelieux, Camping municipal du Pont de l’étang, Fréhel

jeudi 20 août 2026 · Camping municipal du Pont de l'étang · Fréhel

Les Loups-garous de Thiercelieux, Camping municipal du Pont de l’étang, Fréhel

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Lieu
Camping municipal du Pont de l'étang
Adresse
Boulevard de la Manche Pléhérel-Plage
Ville
22240 Fréhel
Département
Côtes-d'Armor
Tarif
Entrée libre

Les Loups-garous de Thiercelieux Jeudi 20 août, 18h30 Camping municipal du Pont de l’étang Côtes-d’Armor

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-20T18:30:00+02:00 – 2026-08-20T20:00:00+02:00
Fin : 2026-08-20T18:30:00+02:00 – 2026-08-20T20:00:00+02:00

Dans le hameau de Thiercelieux, des loups-garous tuent chaque nuit un villageois. Ces derniers doivent faire front et les éradiquer, mais comment savoir qui sont ces bêtes féroces parmi leurs voisins ?
Prenez part à ce jeu de rôle palpitant dans le cadre préservé du camping municipal !
Jeudi 20 août à partir de 18h45, au camping municipal du Pont de l’étang – aire de jeux de la place des commerçants
Dès 10 ans – Entrée libre

Camping municipal du Pont de l’étang Boulevard de la Manche Pléhérel-Plage Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@mairie-frehel.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0296415112 »}]
Des villageois ou des loups-garous, qui l’emportera ?

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