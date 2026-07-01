Les ludos vacances le jeu qui rassemble les générations Marcillé
mercredi 29 juillet 2026 · Marcillé
Informations pratiques
Marcillé
Les ludos vacances le jeu qui rassemble les générations
3 Route de Tillou Marcillé Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 16:00:00
fin : 2026-07-29 18:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Des temps de jeux intergénérationnels proposés pendant les vacances, les mercredis de 16h à 18h, hors de Melle
• Mercredi 29 juillet — Aire de loisirs de la Tonnelle
☀️ En cas de canicule les rendez-vous des mercredis 22 et 29 juillet seront maintenus au frais à la salle communale Fontivillié, à Chail.
Salle communale de Fontivillié — Pommeroux, 79500 Chail
Renseignements et inscriptions 05 49 29 04 05 — contact.melle@csc79.org .
3 Route de Tillou Marcillé 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 04 05 contact.melle@csc79.org
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English : Les ludos vacances le jeu qui rassemble les générations
L’événement Les ludos vacances le jeu qui rassemble les générations Marcillé a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Pays Mellois
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