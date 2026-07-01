Informations pratiques

Marcillé

Les ludos vacances le jeu qui rassemble les générations

3 Route de Tillou Marcillé Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 16:00:00

fin : 2026-07-29 18:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Des temps de jeux intergénérationnels proposés pendant les vacances, les mercredis de 16h à 18h, hors de Melle

• Mercredi 29 juillet — Aire de loisirs de la Tonnelle

☀️ En cas de canicule les rendez-vous des mercredis 22 et 29 juillet seront maintenus au frais à la salle communale Fontivillié, à Chail.

Salle communale de Fontivillié — Pommeroux, 79500 Chail

Renseignements et inscriptions 05 49 29 04 05 — contact.melle@csc79.org .

3 Route de Tillou Marcillé 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 04 05 contact.melle@csc79.org

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English : Les ludos vacances le jeu qui rassemble les générations

L’événement Les ludos vacances le jeu qui rassemble les générations Marcillé a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Pays Mellois