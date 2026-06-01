Les Lueurs de Vézelay Le vézelien étincelant Lueurs de la Cure feux de la Saint-Jean Montillot samedi 13 juin 2026.

Montillot

Les Lueurs de Vézelay Le vézelien étincelant Lueurs de la Cure feux de la Saint-Jean

Montillot Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 15:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Entre rivières, prairies et forêts, Les Lueurs de la Cure, du Cousin et des Forêts vous invitent à profiter des paysages préservés du Grand Site de France de Vézelay. .

Montillot 89660 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 92 00

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L’événement Les Lueurs de Vézelay Le vézelien étincelant Lueurs de la Cure feux de la Saint-Jean Montillot a été mis à jour le 2026-06-04 par Yonne Attractivité