Les Lueurs de Vézelay Le vézelien étincelant Lueurs de la Cure feux de la Saint-Jean Montillot
Les Lueurs de Vézelay Le vézelien étincelant Lueurs de la Cure feux de la Saint-Jean Montillot samedi 13 juin 2026.
Montillot
Les Lueurs de Vézelay Le vézelien étincelant Lueurs de la Cure feux de la Saint-Jean
Montillot Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 15:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Entre rivières, prairies et forêts, Les Lueurs de la Cure, du Cousin et des Forêts vous invitent à profiter des paysages préservés du Grand Site de France de Vézelay. .
Montillot 89660 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 92 00
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L’événement Les Lueurs de Vézelay Le vézelien étincelant Lueurs de la Cure feux de la Saint-Jean Montillot a été mis à jour le 2026-06-04 par Yonne Attractivité
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