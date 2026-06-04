Les Lueurs de Vézelay Le vézelien étincelant Lueurs de la Cure Fontenay-près-Vézelay
Les Lueurs de Vézelay Le vézelien étincelant Lueurs de la Cure Fontenay-près-Vézelay samedi 4 juillet 2026.
Fontenay-près-Vézelay
Les Lueurs de Vézelay Le vézelien étincelant Lueurs de la Cure
Fontenay-près-Vézelay Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 15:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Entre rivières, prairies et forêts, Les Lueurs de la Cure, du Cousin et des Forêts vous invitent à profiter des paysages préservés du Grand Site de France de Vézelay. .
Fontenay-près-Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 92 00
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L’événement Les Lueurs de Vézelay Le vézelien étincelant Lueurs de la Cure Fontenay-près-Vézelay a été mis à jour le 2026-06-04 par Yonne Attractivité