Informations pratiques

Ammerschwihr

Les lumières de l’Avent

1 Allée du Golf Ammerschwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-11-21 10:00:00

fin : 2026-11-22 18:00:00

Date(s) :

2026-11-21 2026-11-22

Marché artisanal, spécialités de Noël, balade aux lanternes et rencontre avec le saint Nicolas, dans une ambiance conviviale. Vin et chocolat chaud à déguster sur place.

Venez vous plonger dans la magie de Noël aux lumières de l’Avent. Laissez-vous émerveiller par l’ambiance féerique du marché de Noël, où artisans et créateurs présentent leurs décorations et réalisations dans une atmosphère conviviale et chaleureuse.

Goûtez aux saveurs traditionnelles de la saison vin chaud parfumé aux épices, chocolat chaud onctueux et autres douceurs gourmandes qui raviront petits et grands.

Le samedi à 17h, participez à une balade enchantée aux lanternes, et le dimanche dès 15h, vivez la rencontre avec le Saint Nicolas et le Hans Trapp pour un moment magique et inoubliable. 0 .

1 Allée du Golf Ammerschwihr 68770 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 12 24 contactville@ammerschwihr.net

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English :

Craft market, Christmas specialties, lantern walk and meeting with Saint Nicholas, in a friendly atmosphere. Wine and hot chocolate to be tasted on the spot.

L’événement Les lumières de l’Avent Ammerschwihr a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg